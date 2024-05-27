Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов
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Военные РФ днем 27 мая нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.
«Удар произошел недалеко от жилых домов. Предварительно, к счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — пишет Терехов.
Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, терехов, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 17:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ днем 27 мая нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов".