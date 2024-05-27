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Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов

Происшествия 17:31   27.05.2024
Елена Нагорная
Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов Скриншот

Военные РФ днем 27 мая нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Удар произошел недалеко от жилых домов. Предварительно, к счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — пишет Терехов.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ днем 27 мая нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов".