Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов

Военные РФ днем 27 мая нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Удар произошел недалеко от жилых домов. Предварительно, к счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — пишет Терехов.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.