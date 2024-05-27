Ще один «приліт» у Харкові зафіксували в Шевченківському районі – Терехов
Військові РФ вдень 27 травня завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.
“Удар стався недалеко від житлових будинків. Попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило”, – пише Терехов.
Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Відомо про одну загиблу жінку та ще 12 постраждалих – про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, терехов, удар, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ вдень 27 травня завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов".