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Россияне нанесли уже 25 авиаударов по северу Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:45   27.05.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли уже 25 авиаударов по северу Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжается уже длительное время, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне наносят авиаудары КАБами на севере Харьковщины. В настоящее время они нанесли уже по меньшей мере 25 ударов КАБами. В частности, две такие авиабомбы применили по Харькову.

Общие потери противника с начала суток составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

На Купянском направлении россияне 9 раз пытались прорвать нашу оборонную. Около 10 оккупантов убиты, 50 ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков – современная радиоэлектронная станция борьбы «Серп-ВС5». Повреждены две русские пушки.

Читайте также: Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжается уже длительное время, сообщил Генштаб ВСУ.".