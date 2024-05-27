Россияне нанесли уже 25 авиаударов по северу Харьковщины – Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжается уже длительное время, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне наносят авиаудары КАБами на севере Харьковщины. В настоящее время они нанесли уже по меньшей мере 25 ударов КАБами. В частности, две такие авиабомбы применили по Харькову.
Общие потери противника с начала суток составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.
На Купянском направлении россияне 9 раз пытались прорвать нашу оборонную. Около 10 оккупантов убиты, 50 ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков – современная радиоэлектронная станция борьбы «Серп-ВС5». Повреждены две русские пушки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжается уже длительное время, сообщил Генштаб ВСУ.".