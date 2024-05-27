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Росіяни завдали вже 25 авіаударів по півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 19:45   27.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали вже 25 авіаударів по півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжується вже тривалий час, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдають авіаударів КАБами на півночі Харківщини. На даний час вони завдали уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосували по Харкову.

Загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджені дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку росіяни 9 разів намагалися прорвати нашу оборонну. Близько 10 окупантів убиті, 50 поранені. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби «Серп-ВС5». Пошкоджені дві російські гармати.

Читайте також: Штурми в бік Липців, бої у Вовчанську: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжується вже тривалий час, повідомив Генштаб ЗСУ.".