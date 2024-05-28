19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Два штурмовых действия врага продолжаются возле Волчанска. Агрессор применяет КАБы: четыре выпустили по Волчанску и три по Бугаевке из Шебекино. Малая Даниловка получила два удара КАБами из Белгорода.

В Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются у сел Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.

Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.