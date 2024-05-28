Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 22:23   28.05.2024
Оксана Якушко
19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Два штурмовых действия врага продолжаются возле Волчанска. Агрессор применяет КАБы: четыре выпустили по Волчанску и три по Бугаевке из Шебекино. Малая Даниловка получила два удара КАБами из Белгорода.

В Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются у сел Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.

Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.

Читайте также: Бои в районе Липцев, удары КАБ, атаки на Купянском направлении: сводка ГШ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости 28.05: Терехов — о настроениях и ПВО, взрывы в Харькове
Главные новости 28.05: Терехов — о настроениях и ПВО, взрывы в Харькове
28.05.2024, 22:28
Последствия российских авиаударов по Харькову и Малой Даниловки (фото, видео)
Последствия российских авиаударов по Харькову и Малой Даниловки (фото, видео)
28.05.2024, 21:37
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
28.05.2024, 12:42
Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности
Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности
28.05.2024, 17:19
Супруги чудом выжили во время удара по «Эпицентру» в Харькове (видео)
Супруги чудом выжили во время удара по «Эпицентру» в Харькове (видео)
28.05.2024, 19:57
19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
28.05.2024, 22:23

Новости по теме:

19:45
Россияне нанесли уже 25 авиаударов по северу Харьковщины – Генштаб ВСУ
21:54
Больше всего боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ
12:50
На Харьковском направлении ВСУ укрепляют рубежи – Генштаб
17:43
11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
16:49
ВСУ проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении – Генштаб

Вы читали новость: «19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.".