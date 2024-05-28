19 штурмов россиян на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.
Два штурмовых действия врага продолжаются возле Волчанска. Агрессор применяет КАБы: четыре выпустили по Волчанску и три по Бугаевке из Шебекино. Малая Даниловка получила два удара КАБами из Белгорода.
В Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются у сел Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.
Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 22:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, сообщил Генштаб ВСУ.".