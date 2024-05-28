19 штурмів росіян на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.
Дві штурмові дії ворога тривають біля Вовчанська. Агресор застосовує КАБи: чотири випустили по Вовчанську і три по Бугаївці із Шебекіно. Мала Данилівка зазнала двох ударів КАБами із Бєлгорода.
На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають біля сіл Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.
Втрати ворога від початку доби на даному напрямку становлять: 35 осіб, знищено одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 22:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.".