Ситуация в Харьковской области на границе с РФ: данные ГПСУ

Сейчас продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь Харьковщины на двух направлениях, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Это на направлениях пункта пропуска Липцы и Волчанск. На других участках мы не видим, что сейчас враг сможет осуществить нечто подобное, но мы должны быть готовы к любым ситуациям. В том числе, и по направлению Сумщины, потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, может свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где идут боевые действия. Для того чтобы Украина держала здесь также свои силы и средства, а не использовала их на линии фронта, где идут полномасштабные боевые действия», — отметил Демченко.

Он также отметил, что армия РФ каждый день обстреливает Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.