Ситуация в Харьковской области на границе с РФ: данные ГПСУ
Сейчас продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь Харьковщины на двух направлениях, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Это на направлениях пункта пропуска Липцы и Волчанск. На других участках мы не видим, что сейчас враг сможет осуществить нечто подобное, но мы должны быть готовы к любым ситуациям. В том числе, и по направлению Сумщины, потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, может свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где идут боевые действия. Для того чтобы Украина держала здесь также свои силы и средства, а не использовала их на линии фронта, где идут полномасштабные боевые действия», — отметил Демченко.
Он также отметил, что армия РФ каждый день обстреливает Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, граница, липцы, область, рф, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь Харьковщины на двух направлениях, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.".