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Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: дані ДПСУ

Суспільство 13:51   28.05.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: дані ДПСУ

Наразі тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб Харківщини на двох напрямках, повідомив в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Це на напрямках пункту пропуску Липці та Вовчанськ. На інших ділянках ми не бачимо, що зараз ворог зможе здійснити щось подібне, але ми маємо бути готові до будь-яких ситуацій. В тому числі і по напрямку Сумщини, бо ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території може свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де йдуть бойові дії. Для того, щоб Україна тримала тут також свої сили і засоби, а не використовувала їх на лінії фронту, де йдуть повномасштабні бойові дії», – зазначив Демченко.

Він також зазначив, що армія РФ щодня обстрілює Харківську, Сумську та Чернігівську області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб Харківщини на двох напрямках, повідомив в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.".