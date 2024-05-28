Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: дані ДПСУ
Наразі тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб Харківщини на двох напрямках, повідомив в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
«Це на напрямках пункту пропуску Липці та Вовчанськ. На інших ділянках ми не бачимо, що зараз ворог зможе здійснити щось подібне, але ми маємо бути готові до будь-яких ситуацій. В тому числі і по напрямку Сумщини, бо ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території може свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де йдуть бойові дії. Для того, щоб Україна тримала тут також свої сили і засоби, а не використовувала їх на лінії фронту, де йдуть повномасштабні бойові дії», – зазначив Демченко.
Він також зазначив, що армія РФ щодня обстрілює Харківську, Сумську та Чернігівську області.
Читайте також: Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, граница, липцы, область, рф, Харківська;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: дані ДПСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб Харківщини на двох напрямках, повідомив в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.".