Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине

Происшествия 07:35   29.05.2024
Оксана Горун
ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) второй день подряд сообщает о подтвержденных кадрами с геолокацией продвижениях Сил обороны в направлении к границе с РФ на Харьковщине.

«Украинские силы недавно вернули ограниченные позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области 28 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что украинские силы отбили позиции вдоль ветрозащитной полосы к юго-востоку от Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев и к северу от Харькова)», — сообщили в ISW.

Там отметили, что и украинские, и российские источники информируют о продолжающихся наступательных операциях РФ на Липцевском и Волчанском направлениях. Российские так называемые «военкоры» продолжают информировать о неких «победах» и продвижениях. Однако их слова не подтверждаются.

«Один российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на 200 метров в направлении Липцев. Другой российский военный блогер заявил, что российские силы вытесняют украинские силы с позиций в высотных зданиях возле стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, хотя ISW пока не наблюдал визуального подтверждения действий российских сил в этих двух районах», — отметили в Институте изучения войны.

Читайте также: Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
29.05.2024, 07:19
Главные новости Харькова 29 мая: продвижение ВСУ, умер раненный в «Эпицентре»
Главные новости Харькова 29 мая: продвижение ВСУ, умер раненный в «Эпицентре»
29.05.2024, 08:52
Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет
Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет
29.05.2024, 08:21
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
28.05.2024, 12:42
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
28.05.2024, 18:32
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
29.05.2024, 09:07

Новости по теме:

07:18
Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
07:35
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
08:04
ВСУ получили возможность для контратаки на севере Харьковщины — ISW
07:02
ВСУ отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
07:04
ISW о Харьковщине: к Липцам движения нет, в Волчанске ВСУ местами выбили врага

Вы читали новость: «ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) второй день подряд сообщает о подтвержденных кадрами с геолокацией продвижениях Сил обороны в направлении к границе с РФ на Харьковщине".