ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) второй день подряд сообщает о подтвержденных кадрами с геолокацией продвижениях Сил обороны в направлении к границе с РФ на Харьковщине.

«Украинские силы недавно вернули ограниченные позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области 28 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что украинские силы отбили позиции вдоль ветрозащитной полосы к юго-востоку от Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев и к северу от Харькова)», — сообщили в ISW.

Там отметили, что и украинские, и российские источники информируют о продолжающихся наступательных операциях РФ на Липцевском и Волчанском направлениях. Российские так называемые «военкоры» продолжают информировать о неких «победах» и продвижениях. Однако их слова не подтверждаются.

«Один российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на 200 метров в направлении Липцев. Другой российский военный блогер заявил, что российские силы вытесняют украинские силы с позиций в высотных зданиях возле стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, хотя ISW пока не наблюдал визуального подтверждения действий российских сил в этих двух районах», — отметили в Институте изучения войны.