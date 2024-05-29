ISW: Українські сили відбили позиції в районі Лук’янців на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) другий день поспіль повідомляє про підтверджені кадрами з геолокацією просування Сил оборони в напрямку до кордону з РФ на Харківщині.

“Українські сили нещодавно повернули обмежені позиції на північ від Харкова на тлі російських наступальних операцій на півночі Харківської області 28 травня. Геолоковані кадри, що опубліковані 28 травня, показують, що українські сили відбили позиції вздовж вітрозахисної смуги на південний схід від Лук’янців (на північний схід від Липців і на північ від Харкова)”, – повідомили в ISW.

Там зазначили, що як українські, так і російські джерела інформують про наступальні операції РФ, що продовжуються на Липцівському та Вовчанському напрямах. Російські так звані “військкори” продовжують інформувати про якісь “перемоги” і просування. Проте їхні слова не підтверджуються.

“Один російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 200 метрів у напрямку Липців. Інший російський військовий блогер заявив, що російські сили витісняють українські сили з позицій у висотних будинках біля стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, хоча ISW поки не спостерігав підтвердження дій російських сил у цих двох районах”, – зазначили в Інституті вивчення війни.