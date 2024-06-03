Жестокое обращение с украинскими военными на Харьковщине: виновных ищут

Харьковская областная прокуратура сообщила, что СБУ проводит досудебное расследование по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковщине.

Видео, которое свидетельствует о нарушении оккупантами Женевских конвенций, опубликовали в соцсетях.

«На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР», — описали содержание видеоролика прокуроры.

Они подчеркнули, что подобные действия нарушают Женевские конвенции. Сейчас устанавливают как личности пострадавших, так и военнослужащих ВС РФ, которые издевались над ними.

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