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Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають

Події 10:33   03.06.2024
Оксана Горун
Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають

Харківська обласна прокуратура повідомила, що СБУ проводить досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.

Відео, яке свідчить про порушення окупантами Женевських конвенцій, опублікували в соцмережах.

На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР“, – описали зміст відеоролика прокурори.

Вони наголосили, що подібні дії порушують Женевські конвенції. Наразі встановлюють як особи постраждалих, так і військовослужбовців ЗС РФ, які знущалися з них.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що СБУ проводить досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині".