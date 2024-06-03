Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають
Харківська обласна прокуратура повідомила, що СБУ проводить досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.
Відео, яке свідчить про порушення окупантами Женевських конвенцій, опублікували в соцмережах.
“На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР“, – описали зміст відеоролика прокурори.
Вони наголосили, що подібні дії порушують Женевські конвенції. Наразі встановлюють як особи постраждалих, так і військовослужбовців ЗС РФ, які знущалися з них.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: военнопленные, жестокое обращение, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що СБУ проводить досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині".