Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають

Харківська обласна прокуратура повідомила, що СБУ проводить досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.

Відео, яке свідчить про порушення окупантами Женевських конвенцій, опублікували в соцмережах.

“На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР“, – описали зміст відеоролика прокурори.

Вони наголосили, що подібні дії порушують Женевські конвенції. Наразі встановлюють як особи постраждалих, так і військовослужбовців ЗС РФ, які знущалися з них.