«Как дальше будет с творческой деятельностью – увидим» — Жадан о службе
Известный харьковский писатель Сергей Жадан пошел на фронт не один, вместе с ним – два члена группы «Жадан и Собаки».
Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
«Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы – готовились, проходили ВВК, сейчас находимся на военной подготовке. Мы – члены группы «Жадан и Собаки», нас трое», — отметил Жадан.
Они вступили в ряды харьковской бригады НГУ «Хартия».
«Это наша большая семья. Мы помогали ее создавать, стояли у истоков, поддерживали как волонтеры. Когда был поэтический вечер во Дворце Спорта в Киеве, я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск – руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более вечер был благотворительный и все заработанные деньги мы передали на «Хартию». Как дальше будет с творческой деятельностью – увидим. Пока, повторюсь, мы – рекруты», — добавил Жадан.
Чем именно он будет заниматься в армии Жадан сказал, что говорить еще рано.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деятельность, жадан, подготовка, служба, творческая, хартия;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный харьковский писатель Сергей Жадан пошел на фронт не один, вместе с ним – два члена группы «Жадан и Собаки».".