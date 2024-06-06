«Как дальше будет с творческой деятельностью – увидим» — Жадан о службе

Известный харьковский писатель Сергей Жадан пошел на фронт не один, вместе с ним – два члена группы «Жадан и Собаки».

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы – готовились, проходили ВВК, сейчас находимся на военной подготовке. Мы – члены группы «Жадан и Собаки», нас трое», — отметил Жадан.

Они вступили в ряды харьковской бригады НГУ «Хартия».

«Это наша большая семья. Мы помогали ее создавать, стояли у истоков, поддерживали как волонтеры. Когда был поэтический вечер во Дворце Спорта в Киеве, я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск – руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более вечер был благотворительный и все заработанные деньги мы передали на «Хартию». Как дальше будет с творческой деятельностью – увидим. Пока, повторюсь, мы – рекруты», — добавил Жадан.

Чем именно он будет заниматься в армии Жадан сказал, что говорить еще рано.