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«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу

Суспільство 16:19   06.06.2024
Вікторія Яковенко
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу

Відомий харківський письменник Сергій Жадан пішов на фронт не один, разом із ним – двоє членів групи «Жадан і Собаки».

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє», – зазначив Жадан.

Вони вступили до лав харківської бригади НГУ «Хартія».

«Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери. Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на «Хартію». Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо. Наразі, повторюся, ми – рекрути», – додав Жадан.

Чим саме він займатиметься у війську Жадан сказав, що говорити ще зарано.

Читайте також: Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський письменник Сергій Жадан пішов на фронт не один, разом із ним – двоє членів групи «Жадан і Собаки».".