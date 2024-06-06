«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
Відомий харківський письменник Сергій Жадан пішов на фронт не один, разом із ним – двоє членів групи «Жадан і Собаки».
Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.
«Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє», – зазначив Жадан.
Вони вступили до лав харківської бригади НГУ «Хартія».
«Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери. Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на «Хартію». Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо. Наразі, повторюся, ми – рекрути», – додав Жадан.
Чим саме він займатиметься у війську Жадан сказав, що говорити ще зарано.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський письменник Сергій Жадан пішов на фронт не один, разом із ним – двоє членів групи «Жадан і Собаки».".