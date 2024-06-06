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Лопатой прибил россиянина в бою морпех ВСУ в Волчанске Харьковской области

Происшествия 19:53   06.06.2024
Оксана Якушко
Лопатой прибил россиянина в бою морпех ВСУ в Волчанске Харьковской области Фото: 36-а отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского / Фейсбук

Николаевские морпехи безжалостно уничтожают врагов в Волчанске, сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Инцидент произошел утром 4 июня, когда морским пехотинцам приказали выбить россиян с одной из позиций на окраине Волчанска. Враг занял дом местных жителей и успел там закрепиться, более того, превратил дом в настоящую крепость. Но морпехи штурмовали дом.

И во время жестокого лобового столкновения с россиянами, когда до вражеских позиций оставалось каких-нибудь 10 метров, у матроса Вадима Ярошени внезапно закончились патроны.

«В этот критический момент показалось, что жить осталось мгновение, ведь Вадим ясно видел, что российский захватчик уже целился по нему из автомата. Прошло несколько секунд, но выстрелы не прозвучали. Тогда матрос понял, что у россиянина заклинило оружие. Не растерявшись, морпех Ярошеня молниеносно сократил дистанцию ​​и с помощью холодного оружия уничтожил врага», — рассказали в бригаде.

Фото: 36-а отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского / Фейсбук

А под руководством младшего лейтенанта Владимира Мардаля морские пехотинцы не только отразили атаки более многочисленного противника, но и во время молниеносной контратаки взяли пятерых россиян в плен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Николаевские морпехи безжалостно уничтожают врагов в Волчанске, сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.".