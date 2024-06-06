Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині

Миколаївські морпіхи безжально знищують ворогів у Вовчанську, повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Інцидент стався вранці 4 червня, коли морським піхотинцям наказали вибити росіян з однієї з позицій на околиці Вовчанська. Ворог зайняв будинок місцевих мешканців і встиг там закріпитися, ба більше, перетворив оселю на справжню фортецю. Але морпіхи штурмували будинок.

І під час жорстокого лобового зіткнення з росіянами, коли до ворожих позицій залишалося якихось 10 метрів, у матроса Вадима Ярошені раптово закінчилися набої.

«У цей критичний момент здалося, що жити залишилося мить, адже Вадим ясно бачив, що російський загарбник вже цілився по ньому з автомата. Минуло кілька секунд, але постріли не лунали. Тоді матрос зрозумів, що в росіянина заклинило зброю. Не розгубившись, морпіх Ярошеня блискавично скоротив дистанцію і за допомогою холодної зброї знищив ворога», – розповіли у бригаді.

А під керівництвом молодшого лейтенанта Володимира Мардаля морські піхотинці не лише відбили атаки значно чисельнішого противника, а й під час блискавичної контратаки взяли п’ятьох росіян в полон.