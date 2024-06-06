Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині

Події 19:53   06.06.2024
Оксана Якушко
Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині

Миколаївські морпіхи безжально знищують ворогів у Вовчанську, повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Інцидент стався вранці 4 червня, коли морським піхотинцям наказали вибити росіян з однієї з позицій на околиці Вовчанська. Ворог зайняв будинок місцевих мешканців і встиг там закріпитися, ба більше, перетворив оселю на справжню фортецю. Але морпіхи штурмували будинок.

І під час жорстокого лобового зіткнення з росіянами, коли до ворожих позицій залишалося якихось 10 метрів, у матроса Вадима Ярошені раптово закінчилися набої.

«У цей критичний момент здалося, що жити залишилося мить, адже Вадим ясно бачив, що російський загарбник вже цілився по ньому з автомата. Минуло кілька секунд, але постріли не лунали. Тоді матрос зрозумів, що в росіянина заклинило зброю. Не розгубившись, морпіх Ярошеня блискавично скоротив дистанцію і за допомогою холодної зброї знищив ворога», – розповіли у бригаді.

А під керівництвом молодшого лейтенанта Володимира Мардаля морські піхотинці не лише відбили атаки значно чисельнішого противника, а й під час блискавичної контратаки взяли п’ятьох росіян в полон.

Читайте також: На Харківський напрямок РФ перекидає морпіхів та десант з Донбасу – Коваленко

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тепло і без опадів. Якою буде погода 7 червня у Харкові та області
Тепло і без опадів. Якою буде погода 7 червня у Харкові та області
06.06.2024, 20:54
Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині
Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині
06.06.2024, 19:53
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом
06.06.2024, 18:26
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
06.06.2024, 16:19
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
06.06.2024, 13:06
Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ
Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ
06.06.2024, 10:41

Новини за темою:

15:42
Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)
12:50
Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ
12:16
На Харківський напрямок РФ перекидає морпіхів та десант з Донбасу – Коваленко
12:10
У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)
10:41
Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ

Ви читали новину: «Лопатою прибив росіянина у бою морпех ЗСУ у Вовчанську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Миколаївські морпіхи безжально знищують ворогів у Вовчанську, повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.".