Не работает Telegram: как в Харькове узнать причину тревоги
Из-за сбоя в работе Telegram жители Харькова не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40. Также многие не могут уточнить ее причины.
Причина нынешней тревоги — в пусках КАБов российской авиацией, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем канале в WatsApp.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Telegram, сбой, тревога;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 22:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сбоя в работе Telegram жители Харькова не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40. Также многие не могут уточнить ее причины".