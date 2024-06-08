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Не работает Telegram: как в Харькове узнать причину тревоги

Происшествия 22:15   08.06.2024
Оксана Горун
Не работает Telegram: как в Харькове узнать причину тревоги

Из-за сбоя в работе Telegram жители Харькова не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40. Также многие не могут уточнить ее причины.

Причина нынешней тревоги — в пусках КАБов российской авиацией, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем канале в WatsApp.

Подписаться на него можно по ссылке: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O

Оперативно следить за новостями Харькова в условиях отсутствия Telegram можно, подписавшись на канал МГ «Объектив» в Viber по этой ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXWok1C4kP99yaw92rvL

Читайте также: В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 22:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сбоя в работе Telegram жители Харькова не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40. Также многие не могут уточнить ее причины".