Не работает Telegram: как в Харькове узнать причину тревоги

Из-за сбоя в работе Telegram жители Харькова не получили уведомление о воздушной тревоге, которую в городе объявили в 21:40. Также многие не могут уточнить ее причины.

Причина нынешней тревоги — в пусках КАБов российской авиацией, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем канале в WatsApp.

Подписаться на него можно по ссылке: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O

Оперативно следить за новостями Харькова в условиях отсутствия Telegram можно, подписавшись на канал МГ «Объектив» в Viber по этой ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQBUASgQUZnEjktofhk5SqTpo7bzHoG8xPE6%2FOFVqHUkXXWok1C4kP99yaw92rvL