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Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги

Події 22:15   08.06.2024
Оксана Горун
Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги

Через збій у роботі Telegram жителі Харкова не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40. Також багато хто не може уточнити її причини.

Причина цієї тривоги – в пусках КАБів російською авіацією, повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму каналі у WatsApp.

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Читайте також: У роботі Telegram стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

 

Автор: Оксана Горун
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Новини за темою:

22:15
Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги
21:49
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 22:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збій у роботі Telegram жителі Харкова не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40. Також багато хто не може уточнити її причини".