Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги

Через збій у роботі Telegram жителі Харкова не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40. Також багато хто не може уточнити її причини.

Причина цієї тривоги – в пусках КАБів російською авіацією, повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму каналі у WatsApp.

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