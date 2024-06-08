Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги
Через збій у роботі Telegram жителі Харкова не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40. Також багато хто не може уточнити її причини.
Причина цієї тривоги – в пусках КАБів російською авіацією, повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму каналі у WatsApp.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Telegram, сбой, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 22:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збій у роботі Telegram жителі Харкова не отримали повідомлення про повітряну тривогу, яку в місті оголосили о 21:40. Також багато хто не може уточнити її причини".