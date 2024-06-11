В боях на Харьковщине погиб командир батальона «ОУН» Коханивский
О смерти Коханивского под Волчанском на Харьковщине сообщили его знакомые в соцсетях.
«Николай Коханивский погиб сегодня под Волчанском», — написал 10 июня украинский блогер Денис Казанский.
53-летний Коханивский командовал добровольческим батальоном «ОУН». Он воевал с 2014 года.
«Совсем недавно он поздравлял меня с днем рождения, а я поздравлял его. И вот только что я узнал, что он погиб на Харьковском направлении под Волчанском. Это был светлый человек, христианин, надежный друг и соратник по борьбе», — написал экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
По его словам, после начала полномасштабной войны бойцы батальона «Донбасс» влились в батальон «ОУН» и принимали участие в защите Киева.
Читайте также: 41-летний майор полиции Ладыка погиб во время эвакуации из Волчанска
Сейчас десятки людей выражают сочувствие вдове Коханивского Катерине на ее странице в facebook.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В боях на Харьковщине погиб командир батальона «ОУН» Коханивский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Коханивского под Волчанском на Харьковщине сообщили его знакомые в соцсетях".