В боях на Харьковщине погиб командир батальона «ОУН» Коханивский

О смерти Коханивского под Волчанском на Харьковщине сообщили его знакомые в соцсетях.

«Николай Коханивский погиб сегодня под Волчанском», — написал 10 июня украинский блогер Денис Казанский.

53-летний Коханивский командовал добровольческим батальоном «ОУН». Он воевал с 2014 года.

«Совсем недавно он поздравлял меня с днем ​​рождения, а я поздравлял его. И вот только что я узнал, что он погиб на Харьковском направлении под Волчанском. Это был светлый человек, христианин, надежный друг и соратник по борьбе», — написал экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, после начала полномасштабной войны бойцы батальона «Донбасс» влились в батальон «ОУН» и принимали участие в защите Киева.

Сейчас десятки людей выражают сочувствие вдове Коханивского Катерине на ее странице в facebook.