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В боях на Харьковщине погиб командир батальона «ОУН» Коханивский

Происшествия 10:53   11.06.2024
Оксана Горун
В боях на Харьковщине погиб командир батальона «ОУН» Коханивский Фото: соцсети

О смерти Коханивского под Волчанском на Харьковщине сообщили его знакомые в соцсетях.

«Николай Коханивский погиб сегодня под Волчанском», — написал 10 июня украинский блогер Денис Казанский.

53-летний Коханивский командовал добровольческим батальоном «ОУН». Он воевал с 2014 года.

«Совсем недавно он поздравлял меня с днем ​​рождения, а я поздравлял его. И вот только что я узнал, что он погиб на Харьковском направлении под Волчанском. Это был светлый человек, христианин, надежный друг и соратник по борьбе», — написал экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, после начала полномасштабной войны бойцы батальона «Донбасс» влились в батальон «ОУН» и принимали участие в защите Киева.

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Сейчас десятки людей выражают сочувствие вдове Коханивского Катерине на ее странице в facebook.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Коханивского под Волчанском на Харьковщине сообщили его знакомые в соцсетях".