У боях на Харківщині загинув командир батальйону “ОУН” Коханівський

Про смерть Коханівського під Вовчанськом на Харківщині повідомили його знайомі в соцмережах.

“Микола Коханівський загинув сьогодні під Вовчанськом”, – написав 10 червня український блогер Денис Казанський.

53-річний Коханівський командував добровольчим батальйоном “ОУН”. Він воював із 2014 року.

“Зовсім недавно він вітав мене з днем ​​народження, а я вітав його. І ось щойно я дізнався, що він загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. То була світла людина, християнин, надійний друг та соратник по боротьбі”, – написав екскомандир батальйону “Донбас” Семен Семенченко.

За його словами, після початку повномасштабної війни бійці батальйону “Донбас” влилися до батальйону “ОУН” та брали участь у захисті Києва.

Наразі десятки людей висловлюють співчуття вдові Коханівського Катерині на її сторінці у фейсбуці