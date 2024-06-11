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У боях на Харківщині загинув командир батальйону “ОУН” Коханівський

Події 10:53   11.06.2024
Оксана Горун
У боях на Харківщині загинув командир батальйону “ОУН” Коханівський

Про смерть Коханівського під Вовчанськом на Харківщині повідомили його знайомі в соцмережах.

“Микола Коханівський загинув сьогодні під Вовчанськом”, – написав 10 червня український блогер Денис Казанський.

53-річний Коханівський командував добровольчим батальйоном “ОУН”. Він воював із 2014 року.

“Зовсім недавно він вітав мене з днем ​​народження, а я вітав його. І ось щойно я дізнався, що він загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. То була світла людина, християнин, надійний друг та соратник по боротьбі”, – написав екскомандир батальйону “Донбас” Семен Семенченко.

За його словами, після початку повномасштабної війни бійці батальйону “Донбас” влилися до батальйону “ОУН” та брали участь у захисті Києва.

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Наразі десятки людей висловлюють співчуття вдові Коханівського Катерині на її сторінці у фейсбуці

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть Коханівського під Вовчанськом на Харківщині повідомили його знайомі в соцмережах".