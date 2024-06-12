По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Военные РФ увеличили количество атак на Купянском направлении и забрасывают КАБами север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области. Так, по Волчанску и Глубокому ударили с направления города Шебекино, по Липцам и Тернам — с направления Белгорода, а по Ветеринарному — из района Валковского. На этом же направлении агрессор атаковал в районе Глубокого.
На Купянском направлении зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить украинские войска. Еще три штурма продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, кабы, купянское направление, обстрелы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ увеличили количество атак на Купянском направлении и забрасывают КАБами север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".