По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00

Военные РФ увеличили количество атак на Купянском направлении и забрасывают КАБами север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области. Так, по Волчанску и Глубокому ударили с направления города Шебекино, по Липцам и Тернам — с направления Белгорода, а по Ветеринарному — из района Валковского. На этом же направлении агрессор атаковал в районе Глубокого.

На Купянском направлении зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить украинские войска. Еще три штурма продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.