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По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:13   12.06.2024
Елена Нагорная
По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Военные РФ увеличили количество атак на Купянском направлении и забрасывают КАБами север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области. Так, по Волчанску и Глубокому ударили с направления города Шебекино, по Липцам и Тернам — с направления Белгорода, а по Ветеринарному — из района Валковского. На этом же направлении агрессор атаковал в районе Глубокого.

На Купянском направлении зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить украинские войска. Еще три штурма продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.

Читайте также: Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ увеличили количество атак на Купянском направлении и забрасывают КАБами север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".