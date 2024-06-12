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По яких населених пунктах Харківщини сьогодні били КАБами – Генштаб на 16:00

Події 17:13   12.06.2024
Олена Нагорна
По яких населених пунктах Харківщини сьогодні били КАБами – Генштаб на 16:00

Військові РФ збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку та закидають КАБами північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Бєлгородської області. Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку міста Шебекіно, по Липцях і Тернах – з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному – з району Валківського. На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість невдалих спроб потіснити українські війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

Читайте також: Бої у районах Вовчанська та Тихого, атаки на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку та закидають КАБами північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".