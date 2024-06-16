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Предположительно пьяный водитель влетел ночью в дерево в Харькове

Происшествия 14:10   16.06.2024
Елена Нагорная
Предположительно пьяный водитель влетел ночью в дерево в Харькове

В ночь на 16 июня на улице 12-го Апреля автомобиль Renault врезался в дерево. По наблюдениям патрульных, водитель был нетрезв.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением, сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от предложения пройти освидетельствование тот отказался.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП. Материалы передадут в суд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 16 июня на улице 12-го Апреля автомобиль Renault врезался в дерево. По наблюдениям патрульных, водитель был нетрезв.".