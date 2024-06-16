Імовірно п’яний водій влетів уночі в дерево в Харкові
У ніч проти 16 червня на вулиці 12-го Квітня автомобіль Renault врізався в дерево. За спостереженнями патрульних, керманич був нетверезий.
З’ясувалося, що водій не впорався з керуванням, повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.
Інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, але від пропозиції пройти огляд той відмовився.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адмінпротоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 14:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 16 червня на вулиці 12-го Квітня автомобіль Renault врізався в дерево. За спостереженнями патрульних, керманич був нетверезий".