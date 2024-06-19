11 лет тюрьмы получил мужчина, который хотел поджечь экс-любимую в Харькове
30-летний мужчина, пытавшийся поджечь бывшую девушку из-за разрыва отношений, получил приговор.
По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 19 февраля 2022 года. Тогда мужчина пришел в магазин на улице Бучмы, где работала продавщицей его бывшая девушка, которой на тот момент было 23 года. Незадолго до этого она сообщила фигуранту, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.
«Возмущенный мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойку с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет, в результате чего прилавок вспыхнул», — рассказали правоохранители.
Девушка вовремя смогла выбежать через запасной выход. Затем злоумышленник перегнулся через прилавок и украл из кассы выручку магазина, после чего сбежал с места преступления.
Во время заседания обвиняемый признал вину лишь частично и заявил, что не собирался убивать потерпевшую.
Суд признал мужчину виновным по фактам оконченных покушений на умышленное убийство, повреждение имущества путем поджога и кражи (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч .3 ст. 185 ККУ). Он проведет в тюрьме 11 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бывшая, магазин, поджечь, приговор, прокуратура, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летний мужчина, пытавшийся поджечь бывшую девушку из-за разрыва отношений, получил приговор.".