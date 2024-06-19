11 лет тюрьмы получил мужчина, который хотел поджечь экс-любимую в Харькове

30-летний мужчина, пытавшийся поджечь бывшую девушку из-за разрыва отношений, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 19 февраля 2022 года. Тогда мужчина пришел в магазин на улице Бучмы, где работала продавщицей его бывшая девушка, которой на тот момент было 23 года. Незадолго до этого она сообщила фигуранту, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.

«Возмущенный мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойку с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет, в результате чего прилавок вспыхнул», — рассказали правоохранители.

Девушка вовремя смогла выбежать через запасной выход. Затем злоумышленник перегнулся через прилавок и украл из кассы выручку магазина, после чего сбежал с места преступления.

Во время заседания обвиняемый признал вину лишь частично и заявил, что не собирался убивать потерпевшую.

Суд признал мужчину виновным по фактам оконченных покушений на умышленное убийство, повреждение имущества путем поджога и кражи (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч .3 ст. 185 ККУ). Он проведет в тюрьме 11 лет.

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