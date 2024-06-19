11 років тюрми отримав чоловік, який хотів підпалити екскохану в Харкові

30-річний чоловік, який намагався підпалити колишню дівчину через розрив стосунків, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався 19 лютого 2022 року. Тоді чоловік прийшов до магазину на вулиці Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій на той момент було 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила фігуранту, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.

«Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, і став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній спалахнув одяг. Однак дівчині вдалося сховатися за стійку з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежить на підлозі, внаслідок чого прилавок спалахнув», – розповіли правоохоронці.

Дівчина вчасно змогла вибігти через запасний вихід. Потім зловмисник перехилився через прилавок і вкрав із каси виручку магазину, після чого втік з місця злочину.

Під час засідання обвинувачений визнав вину лише частково і заявив, що не мав наміру вбивати потерпілу.

Суд визнав чоловіка винним за фактами закінчених замахів на умисне вбивство, пошкодження майна шляхом підпалу та крадіжки (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 11 років.

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