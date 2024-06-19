Безуспешный штурм врага вблизи Липцев, бой в районе Волчанска – ГШ на 10:00

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убиты и ранены, уничтожены танк, ББМ, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степовой Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.