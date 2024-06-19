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Безуспешный штурм врага вблизи Липцев, бой в районе Волчанска – ГШ на 10:00

Общество 11:11   19.06.2024
Виктория Яковенко
Безуспешный штурм врага вблизи Липцев, бой в районе Волчанска – ГШ на 10:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убиты и ранены, уничтожены танк, ББМ, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степовой Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".