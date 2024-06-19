Безуспешный штурм врага вблизи Липцев, бой в районе Волчанска – ГШ на 10:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убиты и ранены, уничтожены танк, ББМ, артиллерийская система и четыре автомобиля.
На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степовой Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.
Читайте также: ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, генштаб, Купянское, липцы, направление, харьковское, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Безуспешный штурм врага вблизи Липцев, бой в районе Волчанска – ГШ на 10:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".