Live
  • Ср 19.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.45

Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00

Суспільство 11:11   19.06.2024
Вікторія Яковенко
Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищены танк, ББМ, артилерійська система та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

Читайте також: ISW: українські сили відбили позиції біля Глибокого на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її
13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її
19.06.2024, 11:52
Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)
Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)
19.06.2024, 11:37
Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00
Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00
19.06.2024, 11:11
Росіяни мріяли про “котел” і отримали його на Харківщині, але є нюанс- експерт
Росіяни мріяли про “котел” і отримали його на Харківщині, але є нюанс- експерт
19.06.2024, 10:49
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
19.06.2024, 09:32
Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода
Гроза, шквали і град: на Харків та область суне небезпечна погода
18.06.2024, 14:42

Новини за темою:

18:29
В окупантів два тижні немає просування на півночі Харківщини – Федоренко
13:38
РФ закидає Харківщину КАБами і продовжує атакувати поблизу Вовчанська – ГШ
11:05
Ситуація на Харківщині на 10:00: у Генштабі ЗСУ повідомили, де йдуть бої
14:43
Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ
20:45
Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і Глибокого й били з авіації – Генштаб

Ви читали новину: «Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".