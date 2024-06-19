Безуспішний штурм ворога поблизу Липців, бій в районі Вовчанська – ГШ на 10:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
Втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищены танк, ББМ, артилерійська система та чотири автомобілі.
На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, генштаб, Купянское, липцы, направлення, харьковское, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".