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Враг четыре раза атаковал в районах Липцев и Волчанска — Генштаб на 19:00

Происшествия 20:15   19.06.2024
Елена Нагорная
Враг четыре раза атаковал в районах Липцев и Волчанска — Генштаб на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

Четыре безуспешные атаки провели за день военные РФ в районах Волчанска и Липцев на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Во второй половине дня противник нанес удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

На Купянском направлении с начала суток отбивали десять штурмов оккупантов у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Два боестолкновения продолжаются. По Новоосиновому враг нанес удар четырьмя корректируемыми авиабомбами, по Ковшаровке — двумя, а по селу Пристин — одной.

Читайте также: Россияне ударили 16 НАРами по Синьковке на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 20:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре безуспешные атаки провели за день военные РФ в районах Волчанска и Липцев на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".