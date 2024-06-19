Враг четыре раза атаковал в районах Липцев и Волчанска — Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре безуспешные атаки провели за день военные РФ в районах Волчанска и Липцев на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Во второй половине дня противник нанес удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.
На Купянском направлении с начала суток отбивали десять штурмов оккупантов у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Два боестолкновения продолжаются. По Новоосиновому враг нанес удар четырьмя корректируемыми авиабомбами, по Ковшаровке — двумя, а по селу Пристин — одной.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре безуспешные атаки провели за день военные РФ в районах Волчанска и Липцев на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".