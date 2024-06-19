Враг четыре раза атаковал в районах Липцев и Волчанска — Генштаб на 19:00

Четыре безуспешные атаки провели за день военные РФ в районах Волчанска и Липцев на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Во второй половине дня противник нанес удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

На Купянском направлении с начала суток отбивали десять штурмов оккупантов у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Два боестолкновения продолжаются. По Новоосиновому враг нанес удар четырьмя корректируемыми авиабомбами, по Ковшаровке — двумя, а по селу Пристин — одной.