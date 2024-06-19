Ворог чотири рази атакував в районах Липців і Вовчанська – Генштаб на 19:00

Чотири безуспішні атаки провели за день військові РФ у районах Вовчанська та Липців на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

У другій половині дня супротивник завдав удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбивали десять штурмів окупантів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Два боєзіткнення тривають. По Новоосиновому ворог завдав удару чотирма керованими авіабомбами, по Ківшарівці – двома, а по селу Пристін – однією.