Сейчас 7 боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении продолжаются 7 боев у Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ.
Два штурма россиян уже отразили.
Россияне со стороны Белгорода нанесли два удара четырьмя КАБами по Липцам и Нескучному и сбросили две авиабомбы на Волчанск.
Возле села Тихое рядом с Волчанском отбили одну атаку россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 14:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются 7 боев у Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ.".