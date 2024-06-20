Сейчас 7 боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ на 13:00

На Купянском направлении продолжаются 7 боев у Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ.

Два штурма россиян уже отразили.

Россияне со стороны Белгорода нанесли два удара четырьмя КАБами по Липцам и Нескучному и сбросили две авиабомбы на Волчанск.

Возле села Тихое рядом с Волчанском отбили одну атаку россиян.