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Сейчас 7 боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ на 13:00

Происшествия 14:10   20.06.2024
Оксана Якушко
Сейчас 7 боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении продолжаются 7 боев у Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ.

Два штурма россиян уже отразили.

Россияне со стороны Белгорода нанесли два удара четырьмя КАБами по Липцам и Нескучному и сбросили две авиабомбы на Волчанск.

Возле села Тихое рядом с Волчанском отбили одну атаку россиян.

Читайте также: Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются 7 боев у Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ.".