Тривають 7 боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ на 13:00

На Куп’янському напрямку тривають 7 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ.

Два штурми росіян вже відбили.

Росіяни з напрямку Бєлгорода завдали двох ударів з чотирма КАБами по Липцях і Нескучному та скинули дві авіабомби на Вовчанськ.

Біля села Тихе, що поряд із Вовчанськом, відбили одну ворожу атаку.