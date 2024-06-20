Тривають 7 боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ на 13:00
На Куп’янському напрямку тривають 7 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ.
Два штурми росіян вже відбили.
Росіяни з напрямку Бєлгорода завдали двох ударів з чотирма КАБами по Липцях і Нескучному та скинули дві авіабомби на Вовчанськ.
Біля села Тихе, що поряд із Вовчанськом, відбили одну ворожу атаку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку тривають 7 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ.".