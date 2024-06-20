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Тривають 7 боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ на 13:00

Події 14:10   20.06.2024
Оксана Якушко
Тривають 7 боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ на 13:00

На Куп’янському напрямку тривають 7 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ.

Два штурми росіян вже відбили.

Росіяни з напрямку Бєлгорода завдали двох ударів з чотирма КАБами по Липцях і Нескучному та скинули дві авіабомби на Вовчанськ.

Біля села Тихе, що поряд із Вовчанськом, відбили одну ворожу атаку.

Читайте також: Ворог атакує на Куп’янському напрямку: йдуть п’ять штурмів – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку тривають 7 боїв біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ.".