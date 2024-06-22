Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
8:52
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Поселок Боровая. 21 июня войска РФ нанесли удары с применением ФАБ-1500 с модулем УМПК. Повреждены до десяти частных домовладений, магазины, автомобили. Телесные повреждения получил гражданский мужчина», – рассказал Тимошко.
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине
Россияне ударили по селу под Боровой и Ольховке, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
22 июня 01:45 Изюмский р-н, Боровская ТГ, село Подлиман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещения детсада, дом культуры, два автомобиля.
21 июня 22:53 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Ольховка, ул. Попадание КАБ по открытой местности. Повреждены окна частного дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: новости, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 08:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".