Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам

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8:52

Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко

Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Поселок Боровая. 21 июня войска РФ нанесли удары с применением ФАБ-1500 с модулем УМПК. Повреждены до десяти частных домовладений, магазины, автомобили. Телесные повреждения получил гражданский мужчина», – рассказал Тимошко.

РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине

Россияне ударили по селу под Боровой и Ольховке, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

22 июня 01:45 Изюмский р-н, Боровская ТГ, село Подлиман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещения детсада, дом культуры, два автомобиля.

21 июня 22:53 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Ольховка, ул. Попадание КАБ по открытой местности. Повреждены окна частного дома.