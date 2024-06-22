Головні новини Харкова 22.06: нічні удари по дитсадку та будинкам

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8:52

Росіяни вдарили ФАБ-1500 по Боровій на Харківщині, є поранений – Тимошко

Вчора, 21 червня, росіяни вдарили по селищу Борова бомбою, вагою 1,5 тони, повідомив начальник ГУ Нацполіціі в Харківській області Володимир Тимошко.

«Селище Борова. 21 червня війська рф завдали удари з застосуванням ФАБ-1500 з модулем УМПК. Пошкоджено до десяти приватних домоволодінь, магазини, автомобілі. Тілесні ушкодження отримав цивільний чоловік», – розповів Тимошко.

РСЗВ і КАБами били вночі росіяни по Харківщині

Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов .

22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі.

21 червня 22:53 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка, вул. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджені вікна приватного будинку.