В районе Волчанска – два боестолкновения: ГШ о потерях врага на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города длится два боестолкновения. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 ситуацию называют контролируемой.
За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожены одна ББМ, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражены 36 блиндажей.
На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города длится два боестолкновения. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 ситуацию называют контролируемой.".