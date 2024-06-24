В районе Волчанска – два боестолкновения: ГШ о потерях врага на Харьковщине

Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города длится два боестолкновения. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 ситуацию называют контролируемой.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожены одна ББМ, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражены 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.