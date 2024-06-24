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В районе Волчанска – два боестолкновения: ГШ о потерях врага на Харьковщине

Общество 11:09   24.06.2024
Виктория Яковенко
В районе Волчанска – два боестолкновения: ГШ о потерях врага на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города длится два боестолкновения. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 ситуацию называют контролируемой.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожены одна ББМ, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражены 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города длится два боестолкновения. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 ситуацию называют контролируемой.".