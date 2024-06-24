В районі Вовчанська – два боєзіткнення: ГШ про втрати ворога на Харківщині

Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. В зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 ситуацію називають контрольованою.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищені одна ББМ, артсистема та шість автомобілів. Пошкоджені чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражені 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.