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В районі Вовчанська – два боєзіткнення: ГШ про втрати ворога на Харківщині

Суспільство 11:09   24.06.2024
Вікторія Яковенко
В районі Вовчанська – два боєзіткнення: ГШ про втрати ворога на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. В зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 ситуацію називають контрольованою.

 За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищені одна ББМ, артсистема та шість автомобілів. Пошкоджені чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражені 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Читайте також: Вовчанськ випалюють “сонцепьоками”, потрібна контрбатарейна боротьба – експерт

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. В зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 ситуацію називають контрольованою.".