В районі Вовчанська – два боєзіткнення: ГШ про втрати ворога на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. В зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 ситуацію називають контрольованою.
За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищені одна ББМ, артсистема та шість автомобілів. Пошкоджені чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражені 36 бліндажів.
На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, генштаб, ЗСУ, потери, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. В зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 ситуацію називають контрольованою.".