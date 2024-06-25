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Продолжаются бои на Харьковском и Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:27   25.06.2024
Оксана Якушко
Продолжаются бои на Харьковском и Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отразили 10 атак россиян возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ.

Пока один бой еще продолжается.

На Харьковском направлении россияне пытаются теснить с занимаемых позиций украинских защитников возле Волчанска, Тихого и Глубокого. В настоящее время подразделения Сил обороны отразили пять штурмов, еще один продолжается.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отразили 10 атак россиян возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ.".