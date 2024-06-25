Продолжаются бои на Харьковском и Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отразили 10 атак россиян возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ.

Пока один бой еще продолжается.

На Харьковском направлении россияне пытаются теснить с занимаемых позиций украинских защитников возле Волчанска, Тихого и Глубокого. В настоящее время подразделения Сил обороны отразили пять штурмов, еще один продолжается.