Продолжаются бои на Харьковском и Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отразили 10 атак россиян возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ.
Пока один бой еще продолжается.
На Харьковском направлении россияне пытаются теснить с занимаемых позиций украинских защитников возле Волчанска, Тихого и Глубокого. В настоящее время подразделения Сил обороны отразили пять штурмов, еще один продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 20:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отразили 10 атак россиян возле Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ.".