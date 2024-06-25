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Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 20:27   25.06.2024
Оксана Якушко
Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники від початку доби відбили 10 атак росіян біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наразі один бій ще триває.

На Харківському напрямку росіяни намагаються тіснити із займаних позицій українських захисників біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмів, ще один триває.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники від початку доби відбили 10 атак росіян біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, повідомив Генштаб ЗСУ.".