Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники від початку доби відбили 10 атак росіян біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наразі один бій ще триває.

На Харківському напрямку росіяни намагаються тіснити із займаних позицій українських захисників біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмів, ще один триває.