Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники від початку доби відбили 10 атак росіян біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, повідомив Генштаб ЗСУ.
Наразі один бій ще триває.
На Харківському напрямку росіяни намагаються тіснити із займаних позицій українських захисників біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмів, ще один триває.
Читайте також: Куди крім Харкова сьогодні прилітали КАБи, повідомили в Генштабі ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 20:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники від початку доби відбили 10 атак росіян біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, повідомив Генштаб ЗСУ.".