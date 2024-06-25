Куди крім Харкова сьогодні прилітали КАБи, повідомили в Генштабі ЗСУ
Три удари шістьма КАБами завдав супротивник по Липцях, двома КАБами – по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіабомбі скинув на Харків та Тернову, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.
Тривають бої поблизу Вовчанська. Українські воїни відбили один з чотирьох ворожих штурмів.
За сьогодні на Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити захисників із позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного. По Стельмахівці вдарили дванадцятьма некерованими авіаракетами. Чотири спроби окупантів просунутися відбили, два боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.
Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” по місту. Пізніше повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова. Попередньо, без загиблих та постраждалих. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, кабы, купянское направление, липцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 14:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три удари шістьма КАБами завдав супротивник по Липцях, двома КАБами – по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіабомбі скинув на Харків та Тернову, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.".