Куда помимо Харькова сегодня прилетали КАБы, сообщили в Генштабе ВСУ

Три удара шестью КАБами нанес противник по Липцам, двумя КАБами — по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиабомбе сбросил на Харьков и Терновую, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. Украинские воины отбили один из четырех вражеских штурмов.

За сегодня на Купянском направлении российские войска при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить защитников с позиций в районах Степовой Новоселовки и Песчаного. По Стельмаховке ударили двенадцатью неуправляемыми авиаракетами. Четыре попытки оккупантов продвинуться отбили, два боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Напомним, в Харькове около 10:05 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов Харькова. Предварительно без погибших и пострадавших. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району.