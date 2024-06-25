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Куда помимо Харькова сегодня прилетали КАБы, сообщили в Генштабе ВСУ

Происшествия 14:19   25.06.2024
Елена Нагорная
Куда помимо Харькова сегодня прилетали КАБы, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Три удара шестью КАБами нанес противник по Липцам, двумя КАБами — по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиабомбе сбросил на Харьков и Терновую, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. Украинские воины отбили один из четырех вражеских штурмов.

За сегодня на Купянском направлении российские войска при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить защитников с позиций в районах Степовой Новоселовки и Песчаного. По Стельмаховке ударили двенадцатью неуправляемыми авиаракетами. Четыре попытки оккупантов продвинуться отбили, два боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Напомним, в Харькове около 10:05 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов Харькова. Предварительно без погибших и пострадавших. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району.

Читайте также: В Харькове устраняют последствия утренних «прилетов» (фото)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три удара шестью КАБами нанес противник по Липцам, двумя КАБами — по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиабомбе сбросил на Харьков и Терновую, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".