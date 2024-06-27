Сбежали к крестному: в Харькове нашли детей, чью мать лишили родительских прав
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разыскали в Харькове детей, сбежавших из больницы.
26 июня правоохранители получили сообщение от администрации детского лечебного учреждения об исчезновении 16-летнего брата и 13-летней сестры, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Выяснилось, что мать подростков лишена родительских прав, поэтому детей временно доставили в больницу. Утром брат и сестра сбежали из больницы.
Копы установили местонахождение несовершеннолетних. Дети пошли к крестному отцу.
Правоохранители провели с беглецами профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве детей.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали в Харькове детей, сбежавших из больницы.".