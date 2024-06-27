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Сбежали к крестному: в Харькове нашли детей, чью мать лишили родительских прав

Общество 12:38   27.06.2024
Виктория Яковенко
Сбежали к крестному: в Харькове нашли детей, чью мать лишили родительских прав Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскали в Харькове детей, сбежавших из больницы.

26 июня правоохранители получили сообщение от администрации детского лечебного учреждения об исчезновении 16-летнего брата и 13-летней сестры, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выяснилось, что мать подростков лишена родительских прав, поэтому детей временно доставили в больницу. Утром брат и сестра сбежали из больницы.

Копы установили местонахождение несовершеннолетних. Дети пошли к крестному отцу.

Правоохранители провели с беглецами профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве детей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали в Харькове детей, сбежавших из больницы.".