Сбежали к крестному: в Харькове нашли детей, чью мать лишили родительских прав

Полицейские разыскали в Харькове детей, сбежавших из больницы.

26 июня правоохранители получили сообщение от администрации детского лечебного учреждения об исчезновении 16-летнего брата и 13-летней сестры, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выяснилось, что мать подростков лишена родительских прав, поэтому детей временно доставили в больницу. Утром брат и сестра сбежали из больницы.

Копы установили местонахождение несовершеннолетних. Дети пошли к крестному отцу.

Правоохранители провели с беглецами профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве детей.