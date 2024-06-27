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Втекли до хрещеного: у Харкові шукали дітей, чию матір позбавили прав

Суспільство 12:38   27.06.2024
Вікторія Яковенко
Втекли до хрещеного: у Харкові шукали дітей, чию матір позбавили прав Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські розшукали у Харкові дітей, які втекли з лікарні.

26 червня правоохоронці отримали повідомлення від адміністрації дитячого лікувального закладу про зникнення 16-річного брата та 13-річної сестри, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

З’ясувалося, що матір підлітків позбавлена батьківських прав, тому дітей тимчасово доставили до лікарні. Вранці брат та сестра самовільно залишили лікарню.

Копи встановили місце перебування неповнолітніх. Діти пішли до хрещеного батька.

Правоохоронці провели з втікачами профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання щодо подальшого влаштування дітей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали у Харкові дітей, які втекли з лікарні.".