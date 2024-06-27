Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
Около 16:40 26 июня в Харькове прогремели взрывы, о последствиях которых длительное время не было информации.
«16:40, 26 июня, г. Харьков. В результате попадания КАБа повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 июня.
Информируя о последствиях обстрелов региона в течение суток, он сообщил финальные данные об ударе по Дергачам.
«В результате обстрела повреждено около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр, автомобили. Пострадали 12 человек: пять человек госпитализированы в медицинское учреждение, у семи – острая реакция на стресс (из них трое детей), от госпитализации отказались», — отметил Синегубов.
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Также в течение суток российский КАБ травмировал мужчину в Липецкой громаде в селе Малое Веселое. Пострадавший в больнице в стабильном состоянии. В Купянске в результате удара УМПБ-Д30 поврежден дом и хозяйственные постройки. В селе Петропавловка два КАБа повредили админздания. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 26 июня в Харькове прогремели взрывы, о последствиях которых длительное время не было информации".