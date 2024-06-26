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До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела РФ Дергачей

Происшествия 21:25   26.06.2024
Оксана Якушко
До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела РФ Дергачей

Военные рф нанесли три удара авиабомбами по Дергачам, сообщили в Нацполиции.

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек, среди которых пожилые мужчина и женщина. В облуправлении Нацполиции сообщали о восьмерых пострадавших. Четверых человек со взрывными травмами госпитализировали. Еще четверо, среди которых трое детей, получили острую реакцию на стресс.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные рф нанесли три удара авиабомбами по Дергачам, сообщили в Нацполиции.".