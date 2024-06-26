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До 12 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Дергачах

Події 21:25   26.06.2024
Оксана Якушко
До 12 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Дергачах

Військові РФ завдали три удари авіабомбами по Дергачах, повідомили в Нацполіції.

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Військові РФ завдали удару КАБами по житловому сектору в Дергачах, повідомив  голова громади Вячеслав Задоренко. Пізніше він додав, що постраждали п’ятеро людей, серед яких літні чоловік та жінка. В облуправлінні Нацполіції повідомляли про вісьмох постраждалих. Чотирьох людей із вибуховими травмами ушпиталили. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 21:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ завдали три удари авіабомбами по Дергачах, повідомили в Нацполіції.".