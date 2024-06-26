До 12 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Дергачах

Військові РФ завдали три удари авіабомбами по Дергачах, повідомили в Нацполіції.

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Військові РФ завдали удару КАБами по житловому сектору в Дергачах, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко. Пізніше він додав, що постраждали п’ятеро людей, серед яких літні чоловік та жінка. В облуправлінні Нацполіції повідомляли про вісьмох постраждалих. Чотирьох людей із вибуховими травмами ушпиталили. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес.