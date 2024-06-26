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Удари по Дергачах із десятьма постраждалими: деталі від прокуратури (фото)

Події 18:21   26.06.2024
Олена Нагорна
Удари по Дергачах із десятьма постраждалими: деталі від прокуратури (фото)

Десять осіб, серед яких двоє хлопців 12 та 15 років та 17-річна дівчина, постраждали внаслідок авіаударів по місту Дергачі близько 15:35, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

У постраждалих – поранення та гостра реакція на стрес. Ворожі удари припали по приватному сектору: зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після 15:30. Військові РФ завдали удару КАБами по житловому сектору в Дергачах, повідомив  голова громади Вячеслав Задоренко. Пізніше він додав, що постраждали п’ятеро людей, серед яких літні чоловік та жінка. В облуправлінні Нацполіції повідомляли про вісьмох постраждалих. Чотирьох людей із вибуховими травмами ушпиталили. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять осіб, серед яких двоє хлопців 12 та 15 років та 17-річна дівчина, постраждали внаслідок авіаударів по місту Дергачі близько 15:35, повідомили у Харківській облпрокуратурі".