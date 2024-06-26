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Удары по Дергачам с десятью пострадавшими: прокуратура сообщила детали (фото)

Происшествия 18:21   26.06.2024
Елена Нагорная
Удары по Дергачам с десятью пострадавшими: прокуратура сообщила детали (фото)

Десять человек, среди которых двое мальчиков 12 и 15 лет и 17-летняя девочка, пострадали в результате авиаударов по городу Дергачи около 15:35, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

У пострадавших — ранения и острая реакция на стресс. Вражеские удары пришлись по частному сектору: подверглись частичным разрушениям и повреждениям дома, хозяйственные помещения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек, среди которых пожилые мужчина и женщина. В облуправлении Нацполиции сообщали о восьмерых пострадавших. Четверых человек со взрывными травмами госпитализировали. Еще четверо, среди которых трое детей, получили острую реакцию на стресс.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять человек, среди которых двое мальчиков 12 и 15 лет и 17-летняя девочка, пострадали в результате авиаударов по городу Дергачи около 15:35, сообщили в Харьковской облпрокуратуре".