Синєгубов повідомив, що за вибухи чули в Харкові

Близько 16:40 26 червня в Харкові пролунали вибухи, про наслідки яких тривалий час не було інформації.

“16:40, 26 червня, м. Харків. Внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 27 червня.

Інформуючи про наслідки обстрілів регіону протягом доби, він повідомив фінальні дані про удар по Дергачах.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: п’ятеро госпіталізовані до медичного закладу, у семи – гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились“, – зазначив Синєгубов.

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Також протягом доби російський КАБ травмував чоловіка у Липецькій громаді в селі Мале Веселе. Постраждалий у лікарні в стабільному стані. У Куп’янську внаслідок удару УМПБ-Д30 пошкоджено будинок та господарчі споруди. У селі Петропавлівка два КАБи пошкодили адмінбудинки. У цих випадках обійшлося без постраждалих.