Три вражеских дрона сбили в пятницу на Харьковщине

Воздушное командование «Схід» сообщило, что 28 июня на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.

В частности, защитники поразили «Орлан-10», «SuperCam» и один БпЛА неустановленного типа.

Тем временем командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Украиной сбили 10 из 10 «Шахедов».

«В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 «шахедов» сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей», — отметил Олещук.