Три ворожі дрони збили у п’ятницю на Харківщині
Фото: Повітряне командування “Схід”
Повітряне командування «Схід» повідомило, що 28 червня на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.
Зокрема, захисники вразили «Орлан-10», «SuperCam» та один БпЛА невстановленного типу.
Тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Україною збили 10 із 10 «шахедів».
«В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей», – зазначив Олещук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, ЗСУ, разведчики, сбили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 08:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило, що 28 червня на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.".